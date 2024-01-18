Попри закриття метро в Голосіївському районі: у Києві знову зросли ціни на оренду квартир

Ціни на оренду нерухомості у Києві продовжують зростати. Навіть непрацююче метро у Голосіївському районі не вплинуло на вартість квартир.

Про це йдеться у статистиці bird.

Зазначається, що ціни виросли за останні два місяця і станом на січень оренда однокімнатної квартири у столиці в середньому сягає 13 тис. грн, двокімнатної квартири - 18 тис. грн, трикімнатної - 30 тис. грн.

Так, у листопаді, наприклад, середня вартість оренди однокімнатної квартири коштувала - 12,5 тисяч гривень, двокімнатної - 17 тисяч гривень, трикімнатної - 28,2 тисяч гривень.

Незважаючи на зростання цін, оренда однокімнатної квартири у Львові все ще дороча, ніж у Києві.

Фото: Dom.ria