У Києві декоративне керамічне панно замалювали рекламою перукарні
На лівому березі Києва замалювали рекламою декоративне керамічне панно 1970-х років.
Про це повідомляє краєзнавець Антон Короб.
Під час забудови мікрорайону №2 Північно-Броварського масиву Києва було застосовано декоративні елементи з кераміки для оформлення житлових будинків.
Вони створені майстрами Київської експериментальної майстерні художньої кераміки. У панно були використані мотиви та колористика українського народного декоративно-прикладного мистецтва.
Так, панно для оформлення пілонів дашків вуличних входів до під’їздів житлового будинку по вулиці Анатолія Солов’яненка (колишня вул. О. Бойченка), 16 складаються з 24 майолікових плиток, що нагадують українські традиційні пічні кахлі.
Набори на кожному під’їзді різняться між собою — кожний є унікальною композицією.
«Ще донедавна було чотири панно, але свіжа фарба муралу, що рекламує сусідню перукарню, тепер закриває традиційні українські декоративні мотиви. Справжнє культурне надбання, зразок використання монументально-декоративного мистецтва у житловій архітектурі замальоване «митцем», що навіть лишив свій автограф. Чи розуміє невіглас, на що руку підняв? Чи може гроші від духовно вбогих власників перукарні не пахнуть?», — зазначає Антон Короб.
Раніше ми писали, що на Березняках знищили радянське мозаїчне панно.
Фото: Антон Короб