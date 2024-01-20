У Києві декоративне керамічне панно замалювали рекламою перукарні

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Наталія Габрух
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На лівому березі Києва замалювали рекламою декоративне керамічне панно 1970-х років.

Про це повідомляє краєзнавець Антон Короб.

Під час забудови мікрорайону №2 Північно-Броварського масиву Києва було застосовано декоративні елементи з кераміки для оформлення житлових будинків.

Вони створені майстрами Київської експериментальної майстерні художньої кераміки. У панно були використані мотиви та колористика українського народного декоративно-прикладного мистецтва.

Так, панно для оформлення пілонів дашків вуличних входів до під’їздів житлового будинку по вулиці Анатолія Солов’яненка (колишня вул. О. Бойченка), 16 складаються з 24 майолікових плиток, що нагадують українські традиційні пічні кахлі.

Набори на кожному під’їзді різняться між собою — кожний є унікальною композицією.

«Ще донедавна було чотири панно, але свіжа фарба муралу, що рекламує сусідню перукарню, тепер закриває традиційні українські декоративні мотиви. Справжнє культурне надбання, зразок використання монументально-декоративного мистецтва у житловій архітектурі замальоване «митцем», що навіть лишив свій автограф. Чи розуміє невіглас, на що руку підняв? Чи може гроші від духовно вбогих власників перукарні не пахнуть?», — зазначає Антон Короб.

Раніше ми писали, що на Березняках знищили радянське мозаїчне панно.

Фото: Антон Короб

Як вважаєте, чи вдасться відновити панно?
Опубліковано: 20 січня 2024
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