У будинку-монстрі на Подолі відкрилося кафе «Перевал»

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Наталія Габрух
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У будинку-монстрі на Подолі, який було збудовано з порушеннями і який так і не було введено в експлуатацію, відкрили кафе «Перевал».

«Перевал — це місце особливого перекусу. Тут поєднується кава та чімі, випічка та сендвічі. Тут ти можеш поїсти та випити смачної кави або взяти це все з собою», — коментують у кафе.

У закладі можна скуштувати солодкі конуси чімі з корицею та цукром, кокосом, шоколадом та іншими смаками. Крім цього, можна спробувати солоні чімі, а також сінабони, кекси, горішки, вівсяне та шоколадне печиво, вафельний торт тощо.

Ціни: еспресо — 40 грн, капучино — 60 грн, раф — 70 грн, матча — 80 грн, чай фруктово-медовий — 50 грн, чімі з корицею і цукром — 80 грн, кокосовий чімі — 80 грн, сінабон — 50 грн, горішок — 30 грн, торт вафельний — 80 грн

Адреса: вул. Нижній вал 27-29

Режим роботи: 08:00–20:00 (будні), 09:00–20:00 (вихідні)

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Опубліковано: 21 січня 2024
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