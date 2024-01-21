Біля «Либідської» запрацювала чайна Just Punk Tea

83
Наталія Габрух
share share

Біля метро «Либідська» перезапустили чайну Dendachai. Тепер вона має назву Just Punk Tea.

Про це пише The Village Україна.

У чайній хочуть популяризувати культуру чаювання в Україні «без зайвого пафосу й складних ритуалів» і створити місце, «де справжні люди п’ють справжній чай».

Власники закладу обіцяють додати у меню більш широкий асортимент колекційних чаїв, які знаходять і доставляють ті-хантери зі Сходу.

Залежно від часу доби та дня тижня простір чайної трансформуватимуть. У команді розповідають, що тут можна замовити чайні церемонії для двох осіб, послухати музику на вінілових платівках, переглянути фільми фестивального кіно під час спеціальних вечорів, а також відвідати лекції від запрошених гостей.

Ціни: чаювання з майстром — 800 грн, «ігрові» чаювання — 500 грн, чаювання на двох — 600 грн, чай на вагу — від 120 грн за 10 грамів

Адреса: вул. Тютюнника, 58/1

Режим роботи: щодня з 12:00 до 21:00

Instagram

А ви плануєте відвідати Just Punk Tea?
Опубліковано: 21 січня 2024
share share
Про українсько-данський молодіжний центр написало провідне архітектурне видання Arch Daily Про українсько-данський молодіжний центр написало провідне архітектурне видання Arch Daily Як підгодовувати лебедів та качок: біля київських водойм встановили таблички з порадами Як підгодовувати лебедів та качок: біля київських водойм встановили таблички з порадами На честь «Привида Києва» в столиці назвали вулицю На честь «Привида Києва» в столиці назвали вулицю У будинку-монстрі на Подолі відкрилося кафе «Перевал» У будинку-монстрі на Подолі відкрилося кафе «Перевал» Найцікавіше за тиждень: Якими були зими у Києві 200 років тому та 8 виставок січня Найцікавіше за тиждень: Якими були зими у Києві 200 років тому та 8 виставок січня Подружжя з Чернігівщини створює на паркані картини з пластикових кришечок Подружжя з Чернігівщини створює на паркані картини з пластикових кришечок У Києві декоративне керамічне панно замалювали рекламою перукарні У Києві декоративне керамічне панно замалювали рекламою перукарні У Києві мурали Соні Морозюк замалювали та облили фарбою: фото У Києві мурали Соні Морозюк замалювали та облили фарбою: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.