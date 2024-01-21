Біля «Либідської» запрацювала чайна Just Punk Tea

Біля метро «Либідська» перезапустили чайну Dendachai. Тепер вона має назву Just Punk Tea.

Про це пише The Village Україна.

У чайній хочуть популяризувати культуру чаювання в Україні «без зайвого пафосу й складних ритуалів» і створити місце, «де справжні люди п’ють справжній чай».

Власники закладу обіцяють додати у меню більш широкий асортимент колекційних чаїв, які знаходять і доставляють ті-хантери зі Сходу.

Залежно від часу доби та дня тижня простір чайної трансформуватимуть. У команді розповідають, що тут можна замовити чайні церемонії для двох осіб, послухати музику на вінілових платівках, переглянути фільми фестивального кіно під час спеціальних вечорів, а також відвідати лекції від запрошених гостей.

Ціни: чаювання з майстром — 800 грн, «ігрові» чаювання — 500 грн, чаювання на двох — 600 грн, чай на вагу — від 120 грн за 10 грамів

Адреса: вул. Тютюнника, 58/1

Режим роботи: щодня з 12:00 до 21:00