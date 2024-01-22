У Львові озеленили одну з вулиць і зробили її привабливою для туристів

У Львові вулицю Пішу, яка сполучає сучасний центр Львова з його старим центром озеленили і зробили привабливою для туристів.

Про це повідомили у блозі про урбаністику, історичне середовище і транспорт NE:Urban.

На локації додали декоративне каміння, велику кількість багаторічного озеленення, а також зберегли уже дорослі дерева.

«Приведення подібних локацій в порядок призводить до збільшення пішохідного трафіку на них. Це у даному випадку вплинуло на розкриття туристичного потенціалу Підзамче», — пишуть у блозі NE:Urban.

Реконструкція вулиці дозволила покращити привабливість цього маршруту для туристів. Це важливо, адже вони концентруються переважно навколо площі Ринок. Місто стикнулось з потребою роззосередження туристів по Львову.

Раніше ми писали, що у Чернівцях відремонтували вулицю Банкову : як вона тепер виглядає.

Фото: NE:Urban