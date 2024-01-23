У Києві змінили правила розміщення вивісок на об'єктах культурної спадщини

У Києві оновили правила розміщення вивісок для того, щоб зберегти автентичний вигляд міста.

Про це повідомили в управлінні з питань реклами КМДА.

Згідно з новими нормами, дозволяється розміщення вивіски з площею: не більше 2 кв. м у нульовій форматній зоні та не більше 3 кв. м в інших форматних зонах.

Також тепер на об'єктах культурної спадщини місцевого або національного значення дозволяється розміщення лише таких типів конструкцій: вивісок із окремими літерами, кронштейнів, маркіз, інформаційних табличок (площею до 0,3 кв. м).

Фото: Управління з питань реклами КМДА