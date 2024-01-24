З душем, дитячим куточком і медпунктом: у Дарницькому районі облаштували укриття в медзакладі

У Дарницькому районі відкрили оновлене укриття в приміщенні Консультативно-діагностичного центру № 2.

Ремонт зробили за кошт спонсорів, гроші з бюджету не залучали, повідомив очільник Дарницької РДА Микола Калашник.

Укриття має площу 115 кв.м та може вмістити 150 осіб. Приміщення обладнали санітарною та душовою кімнатами, сучасною вентиляційною системою з рекуперацією тепла, зручними меблями та оргтехнікою. Також сховище має дитячий куточок і медпункт.

Укриття забезпечили безперебійним інтернет-зв’язком та альтернативним джерелом живлення. Стіни сховища розписали віршами української поетеси Ліни Костенко.

За словами очільника Дарницької РДА, це вже третя захисна споруда в медустановах району, яку привели до ладу завдяки співпраці з бізнесом.

Раніше ми писали, що в лікарні на Львівщині відкрили укриття, де можна проводити операції.

Фото: Микола Калашник