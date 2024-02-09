На станції метро “Площа Українських Героїв” демонтували зі стін стару назву

На станції метро “Площа Українських Героїв” із колійних стін демонтували колишню назву станції “Площа Льва Толстого”.

Про це повідомили в КП "Київський метрополітен".

Роботи провели вночі. Наразі на стінах відсутні нові написи, однак незабаром вони з’являться. Триває робота з їхнього виготовлення.

Нові шрифти безкоштовно за власної ініціативи розробив шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль. Також автор отримав всі необхідні погодження від архітекторів станцій.

Нагадаємо, що у травні 2023 року перейменували дві станції метрополітену: “Площу Льва Толстого” – на “Площу Українських Героїв”, а “Дружбу народів” – на “Звіринецьку”.

У метро уже замінили всі написи, які слугують навігацією для пасажирів, зокрема інформаційні покажчики, табло, вказівники та карти-схеми. Також перезаписали звукові оголошення, які транслюють у рухомому складі та на балюстрадах ескалаторів.

Фото: скриншот з відео КП "Київський метрополітен"