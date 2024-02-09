Активісти унеможливили незаконне паркування біля Самосаду на Подолі

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Валерія Гуржий
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На Подолі активісти встановили антипаркувальні стовпчики для боротьби із незаконним паркуванням.

Про це повідомили у "Дій Київ".

"Ми щодня гуляємо Подолом, ми щодня бачимо свавільно запарковані авто на вулицях, де неможливо проїхати дитячим візочком через незаконне паркування. Тож ми встановили комунальні антипаркувальні стовпчики", - написали активісти.

Також міська влада пообіцяла біля Самосаду встановити весною антипаркувальні стовпчики.

Фото: "Дій Київ"

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Опубліковано: 09 лютого 2024
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