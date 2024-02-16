Скільки будинків у Києві, пошкоджених росією, відновили за 2023 рік

У 2023 році у Києві замінили вікна та двері у 262 будинках, а також відновили 10 багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок російських атак.

Про це повідомили у КМДА.

Окрім того, у місті капітально відремонтували електричні мережі у 243 будинках та покрівлі – у 145. У 246 будинках завершили реконструкцію та модернізацію ліфтів. Крім того, за 90 адресами провели капремонти ліфтів на умовах співфінансування.

Ще протягом року реалізували 135 енергоефективних проєктів у 107 житлових будинках ОСББ/ЖБК за програмою співфінансування "70х30". Зокрема, капітально відремонтували внутрішньобудинкові інженерні мережі, утеплили фасади, в місцях загального користування замінили вікна та двері на енергозберігаючі, реконструювали теплові пункти.

Також минулого року відремонтували 26 бюветів та відновили асфальт у 117 дворах і міжквартальних проїздах. За 40 адресами встановили підземні контейнери для побутових відходів та капітально відремонтували близько 400 найпростіших укриттів.

Фото: КМДА