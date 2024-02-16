Київ повністю відновить будинки, які постраждали через ракетну атаку 7 лютого

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Ірина Маймур
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Київ повністю відновить будинки на вулиці Заболотного, 60 та 62, які постраждали від ракетної атаки росіян 7 лютого.

Про це повідомили в КМДА.

Відновлювати будинки буде КП “Житлоінвестбуд-УКБ”. Міська влада проводитиме регулярні зустрічі з ініціативними групами мешканців щодо підготовки та перебігу відновлення.

Загалом під час ракетної атаки 7 лютого в Голосіївському районі пошкоджено 31 будинок. Загальна площа пошкоджених віконних і балконних конструкцій — орієнтовно 3000 кв. м.

Власники помешкань, які не зазнали ушкодження, можуть отримати компенсацію на суму до 350 тисяч гривень.

Що для цього потрібно:

Гроші можна витратити впродовж 12 місяців на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми "єВідновлення".

Якщо Комісія призначить державну виплату від 200 тисяч гривень, її розділять на дві частини. Під час першої виплати кияни отримають 70% суми, решту — під час другої. Щоб отримати другу частину, необхідно подати звіт про проміжні результати та куплені матеріали в застосунку “Дія”.

Нагадаємо, що 7 лютого російські окупанти атакували Київ ракетами. За оновленими даними, внаслідок удару загинуло 4 людини, 40 осіб отримали поранення.

Фото: ДСНС

Як думаєте, швидко вдасться відновити будинки?
Опубліковано: 16 лютого 2024
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