Київ повністю відновить будинки, які постраждали через ракетну атаку 7 лютого

Київ повністю відновить будинки на вулиці Заболотного, 60 та 62, які постраждали від ракетної атаки росіян 7 лютого.

Про це повідомили в КМДА.

Відновлювати будинки буде КП “Житлоінвестбуд-УКБ”. Міська влада проводитиме регулярні зустрічі з ініціативними групами мешканців щодо підготовки та перебігу відновлення.

Загалом під час ракетної атаки 7 лютого в Голосіївському районі пошкоджено 31 будинок. Загальна площа пошкоджених віконних і балконних конструкцій — орієнтовно 3000 кв. м.

Власники помешкань, які не зазнали ушкодження, можуть отримати компенсацію на суму до 350 тисяч гривень.

Що для цього потрібно:

подати повідомлення про пошкоджене майно в мобільному застосунку або на порталі Дія ;

; відкрити в одному з банків-партнерів спеціальний рахунок «єВідновлення». Таку картку можна отримати в банках «ПриватБанк», «Монобанк», «А банк», «Sense Банк», «Пумб»;

подати заявку на виплату через Дія, яку розгляне Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти , утворена розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 15.05.2023 № 257 ;

, утворена розпорядженням ; дозволити огляд майна для складання акту обстеження, після чого Комісія визначить розмір компенсації за пошкоджене майно;

дочекатися внесення рішення в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна;

отримати гроші на картку;

подати звіт про використані кошти.

Гроші можна витратити впродовж 12 місяців на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми "єВідновлення".

Якщо Комісія призначить державну виплату від 200 тисяч гривень, її розділять на дві частини. Під час першої виплати кияни отримають 70% суми, решту — під час другої. Щоб отримати другу частину, необхідно подати звіт про проміжні результати та куплені матеріали в застосунку “Дія”.

Нагадаємо, що 7 лютого російські окупанти атакували Київ ракетами. За оновленими даними, внаслідок удару загинуло 4 людини, 40 осіб отримали поранення.

Фото: ДСНС