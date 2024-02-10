Мешканці Києва, що постраждали від ракетної атаки на Теремках можуть отримати грошову допомогу

У Києві постраждалі внаслідок ракетної атаки на Теремках 7 лютого можуть отримати грошову допомогу від гуманітарної організації Acted.

Про це повідомляють у МінРеінтеграції.

“Допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу можуть отримати громадяни, у яких було значно пошкоджено або повністю зруйновано житло або які були травмовані чи мають загиблих членів родини внаслідок ракетної атаки 7 лютого 2024 року (у Голосіївському районі міста Києва)”, — йдеться у повідомленні.

Гуманітарна організація Acted розпочала реєстрацію постраждалого населення у Києві вже 8 лютого 2024 року. За першу добу було зареєстровано 52 постраждалі родини, які складаються зі 126 людей.

Щоб зареєструватися на отримання вказаної фінансової допомоги, потрібно:

мати при собі документи усіх членів домогосподарства, включаючи паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і свідоцтво про народження дитини;

надати акт про пошкодження житла або фото пошкоджень;

надати реквізити банківської картки для виплат (IBAN).

Допомога виплачуватиметься одноразово шляхом нарахування грошового переказу через відділення "Ощадбанку", "Укрпошти", "ПриватБанку" або переказом на картку для виплат будь-якого банку.

З питаннями щодо надання грошової допомоги можна звернутися до районної влади Голосіївського району міста Києва або зв’язатися з Acted одним із таких способів:

Зателефонувати до кол-центру гуманітарної організації Acted у будні з 9:00 до 16:00 за номером: (095) 285-29-84.

Зв’язатися з організацією Acted через соцмережі X, Instagram чи Facebook .

Раніше ми писали, масована атака на Київ: горить багатоповерхівка, є постраждалі.

Фото: Тетяна Джафарова/Суспільне