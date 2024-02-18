На території екопарку “Осокорки” забудовник почав знищувати ліс

Забудовник Stolitsa Group почав знищувати ліс в парку на Осокорках, що біля озера Небреж.

Про це повідомляє ГО “Екопарк Осокорки”.

Поруч з озерами зводять житловий комплекс H2O (раніше відомий як ЖК “Патріотика на озерах”), плануючи побудувати 43 будинки висотою від 24 поверхів.

У листопаді забудовник засипав будівельним сміттям канал , який сполучає озера Тягле та Небреж. Це було зроблено з метою прокладання нової дороги через зелену зону від проспекту Григоренка, як стверджували активісти.

Як відомо, будівельна компанія Stolitsa Group розпочала будівництво ЖК H2O. Будівельні роботи відбуваються на березі озер Тягле та Небреж, що на південь від житлового масиву Осокорки.

Департамент міського благоустрою 4 травня 2023 року видав дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території об’єктами житлового і соціально-побутового призначення житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі.

Раніше неподалік озера Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК «Патріотика на озерах». Але активісти виступили проти. На цьому місці екологи хочуть створити екопарк Осокорки.

Фото: ГО “Екопарк Осокорки”