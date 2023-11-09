Забудовник почав засипати канал, що з'єднує озеро Тягле та Небреж на Осокорках

Забудовник Stolitsa Group почав засипати будівельним сміттям канал, що з'єднує озера Тягле і Небреж.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

За її словами, екологічні наслідки очевидні – знищення водообміну між озерами призведе до безповоротної зміни екосистем.

"До того всього знищено оборонний водний рубіж. Ну росіяни ж не повернуться, то все тепер на сході. Але розслідувати треба діяльність КЕКЦ", - зазначила вона.

Депутатка вже написала в поліцію, прокуратуру і в департамент екології.

Раніше ми писали, що транспортна комісія КМДА відхилила петицію щодо заборони проїзду будівельної техніки до екопарку Осокорки.

Як відомо, будівельна компанія Stolitsa Group розпочала будівництво ЖК H2O. Будівельні роботи відбуваються на березі озер Тягле та Небреж, що на південь від житлового масиву Осокорки.

Департамент міського благоустрою 4 травня 2023 року видав дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території об’єктами житлового і соціально-побутового призначення житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі.

Раніше неподалік озера Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК «Патріотика на озерах». Але активісти виступили проти. На цьому місці екологи хочуть створити екопарк Осокорки.

Фото: Ксенія Семенова