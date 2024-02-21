Харків'яни власним коштом реставрують двері й вікна пам’ятки, яка постраждала через обстріли рф

У Харкові архітектор-реставратор Віктор Дворніков та його колеги власним коштом відновлюють автентичні елементи історичних будівель, які постраждали через обстріли рф.

Одна з них — понад 100-річна памʼятка архітектури за адресою Полтавський Шлях, 22, пише Суспільне.

Будівля постраждала через російський обстріл у липні 2022 року.

Споруду в стилі модерн звели понад 100 років тому. Це колишній прибутковий будинок братів Кац. Її спроєктував литовський архітектор Віктор Естрович.

Унаслідок ракетного удару рф постраждали вікна, дах і перекриття будівлі. Після ремонтів жителі квартир винесли пошкоджені міжкімнатні двері та віконні рами в під’їзд. Дворніков із колегами забрали їх, аби відновити.

“Цінність цих рам — вони є свідченням того, що будинок збудований на початку XX століття, що навіть для більшості мешканців — не очевидна штука. Втрата таких вікон буде означати, що завтра тут з’являться металопластикові вікна, і цей зв’язок з історією просто втрачається і потім ставлення буде як до звичайного панельного будинку”, — зазначив архітектор.

Архітектор планує замінити дві рами й показати людям, що процес реставрації доступний. Щоб люди, які проводитимуть ремонт у цьому під’їзді, не викидали рами, а йшли шляхом реставрації.

Дворніков продовжуватиме відновлення елементів історичних будівель, поки буде вистачати грошей. Потім планує залучати донорів.

За два роки повномасштабної війни в Харкові постраждали майже 200 пам’яток архітектури, повідомив заступник директора облдепартаменту культури Олександр Костін.

Раніше ми писали, хто і навіщо будує центр сучасної культури у місті під обстрілами.

Фото: Суспільне Харків; скриншот з відео Суспільного