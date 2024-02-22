На Оболоні в озеро Кирилівське злили нафтопродукти: відкрито провадження

На поверхні озера Кирилівське на Оболоні виявлені маслянисті плями з характерним запахом, що може свідчити про злив нафтопродуктів у водойму.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Правоохоронці на місці події зафіксували обставини та зібрали зразки забрудненої води. Також за фактом забруднення озера розпочато досудове розслідування та відкрито кримінальне провадження.

Окрім того, з метою уникнення розповсюдження забруднення водойми витік засипали спеціальним сорбентом.

Фото: Київська міська прокуратура