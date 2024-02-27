Названі РДА Києва, які найбільше та найменше виконують запити киян

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Валерія Гуржий
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"Контактний центр міста Києва" у січні оцінив діяльність київських РДА.

Згідно з оприлюдненими результатами, найбільше звернень киян з питань житлового господарства виконали у Святошинському районі – 99,66% та Дарницькому – 96,98% , а найменше – у Шевченківському – 63,46% та Голосіївському – 79,38%.

У сфері благоустрою найкращі показники у Святошинському районі – 100% та у Подільському районі – 96,97%, найгірші показники Шевченківському районі – 50,46% та у Голосіївському – 51,65%.

У сфері життєдіяльності району найбільше запитів виконано у Святошинському – 99,87% та у Солом'янському – 96,27%, наменше – у Шевченківському – 83,20% та у Голосіївському – 90,57%.

Фото: Unsplash\Oleksandr Zhabin

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Опубліковано: 27 лютого 2024
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