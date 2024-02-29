Верховний Суд визнав незаконним будівництво готелю на площі Міцкевича у Львові. Дозволи, видані Львівською міськрадою, скасували.

Про це повідомляє Верховний Суд України.

Площа Міцкевича розташована в межах історичного ареалу Львова і на території об’єкта, внесеного до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім того, за адресою на момент ухвалення містобудівних умов була пам’ятка культури національного значення (залишки кам'яниці 1839 року).

Земельна ділянка, яку віддали під забудову, належить до категорії земель історико-культурного призначення. Таке цільове призначення може бути змінене виключно за погодження з Кабміном.

Виконавчий комітет Львівської міської ради, ухвалюючи спірне рішення, не врахував категорію земельної ділянки, видавши дозвіл на будівництво у 2020 році.

У результаті колегія суддів визначила, що рішення виконкому Львівської міської ради є незаконним. Його скасували. Водночас готель вже фактично збудований. Роботи на об'єкті завершують.

Раніше на місці готелю був розташований будинок XIX століття. Згодом він почав руйнуватися через просідання грунтів. У 1997 році будівлю демонтували через аварійність.

Раніше ми писали, що в історичному ареалі Львова хочуть збудувати багатоповерхівку. Для цього знесуть інші будівлі.

Фото: Іван Станіславський/”Твоє місто”