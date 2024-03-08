Активісти звернулись до СБУ щодо неправомірної передачі історичних будівель у Києві Медведчуку

Активісти написали звернення до СБУ щодо неправомірної передачі землі під історичними будівлями в центрі Києва Віктору Медведчуку.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Йдеться про три споруди кінця 19 століття в Пилипівському провулку, 4,6,8. 29 лютого Київрада передала їх під будівництво офісного центру ТОВ “Динамо-Атлантик”.

Перов зазначив, що попереднім власником товариства, якому передали історичні будівлі, є Андрій Зюзя, власник кіпрських офшорів Медведчука. Нинішній – Олексій Прокопенко, людина, наближена до Вадима Столара.

“Столар і Медведчук нині активно намагаються "поновитися" через суди. Зокрема, останній просить повернути йому громадянство та депутаських мандат Верховної Ради України. Ми вимагаємо арештувати незаконно виведені активи російських коллоборантів та повернути історичні будівлі державі!”, – заявив Перов.

Фото: “Цегла”