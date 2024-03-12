Де у Києві цього року облаштують нові світлофори: адреси
У 2024 році у Києві планують облаштувати нові світлофори за 9 адресами, а також реконструювати їх ще за 4 адресами.
Про це повідомили у КМДА.
У планах побудувати нові світлофори за адресами:
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вул. Протасів Яр – пров. Докучаєвський у Солом’янському районі;
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вул. Героїв Космосу, 8, 11 у Святошинському районі;
- просп. Повітряних Сил – вул. Стадіонна в Солом’янському районі;
- вул. Юрія Іллєнка, 5 у Шевченківському районі;
- просп. Лісовий, 13 у Деснянському районі;
- вул. Милославська, 12 у Деснянському районі;
- вул. Єлизавети Чавдар – вул. Григорія Ващенка в Дарницькому районі;
- вул. Милославська – вул. Оноре де Бальзака в Деснянському районі;
- вул. Архітектора Вербицького, 10 у Дарницькому районі.
Також цього року планують реконструювати світлофорні об’єкти на:
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вул. Сім’ї Кульженків – вул. Лугова;
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вул. Михайла Максимовича – вул. Степана Рудницького – вул. Сергія Колоса;
- просп. Правди, 62;
- вул. Володимира Брожка – вул. Монтажників.
Окрім цього, передбачено капітальний ремонт 38 світлофорних об’єктів. Усі роботи виконують із дотриманням вимог безбар’єрності.
Також вже завершили будівництво нового світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Алішера Навої – Воскресенська, який облаштовано з урахуванням принципів безбар’єрності. Це дасть змогу безперешкодно та безпечно перетинати проїжджу частину пішоходам із порушеннями зору та маломобільним групам населення. Зокрема, на цьому об’єкті понижено бордюри, встановлено тактильну плитку і пристрої звукового оповіщення. Наразі він працює в режимі тестування – проводять фінальні налаштування. Після проведення встановлених процедур і за сприятливої погоди також нанесуть нову дорожню розмітку.
Фото: КМДА