На станції швидкісного трамваю "Олександри Екстер" почали перебудовувати вхід, але без покращення доступності, яке могло б з'явитися і для якого є умови.

Про це повідомив В'ячеслав Скриль, пишуть "Пасажири Києва".

Вже демонтується проміжний балкон, спуски з вулиці будують одразу до рівня трамвайної лінії і далі новий прохід по рівню землі. Додається, що тендери на реконструкцію не проводилися.

Фото: В'ячеслав Скриль, Вікіпедія