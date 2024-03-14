На станції швидкісного трамваю "Олександри Екстер" почали перебудовувати вхід

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Валерія Гуржий
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На станції швидкісного трамваю "Олександри Екстер" почали перебудовувати вхід, але без покращення доступності, яке могло б з'явитися і для якого є умови.

Про це повідомив В'ячеслав Скриль, пишуть "Пасажири Києва".

Вже демонтується проміжний балкон, спуски з вулиці будують одразу до рівня трамвайної лінії і далі новий прохід по рівню землі. Додається, що тендери на реконструкцію не проводилися.

Фото: В'ячеслав Скриль, Вікіпедія

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Опубліковано: 14 березня 2024
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