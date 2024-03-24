Аукціон з оренди Житнього ринку перенесли на квітень

Аукціон з оренди приміщень на Житньому ринку перенесли на квітень.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Київський міський голова повідомив про продовження термінів, аукціон відбудеться 15.04.2024 замість 25.03.2024.

“Житній ринок безперечно залишається у комунальній власності, без зміни його цільового призначення”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ринок потребує капітального ремонту за рахунок залучення коштів інвесторів.

На аукціоні потенційному орендареві нададуть в оренду частину приміщень будівлі (підвальні приміщення, приміщення першого поверху, 750,1 кв. м на другому поверсі).

У підвальній частині будівлі будуть складські приміщення, на першому поверсі залишиться ринок, на другому — ресторани, магазини.

Раніше ми писали, що 19 березня стало відомо, що влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього , навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів.

Фото: Житній ринок/Facebook