Щодо оренди Житнього ринку проведуть нові торги на більший термін

КМДА подовжить термін подання заяв на аукціон щодо оренди Житнього ринку, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він заявив, що наявний аукціон відмінять. Натомість оголосять про нові торги, до яких потенційні інвестори матимуть максимальний за законом термін – 25 днів до відкритого аукціону.

Також мер наголосив, що приміщення ринку є комунальною власністю, і мова йде виключно про оренду.

“Підкреслю: умовою оренди є збереження функціоналу та продовження роботи ринку. У вимогах до орендаря — реконструкція критої будівлі, зокрема й її даху, ремонт інженерних комунікацій”, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, що 19 березня стало відомо, що влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього , навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

Сьогодні ресторатор повідомив , що поспілкувався з мером Києва. Під час розмови Кличко повідомив, що нинішній аукціон відмінять, а натомість оголосять про нові торги. Під час розмови Клопотенко підняв питання умов конкурсу та вимог до його переможця. Він заявив, що наполягатиме на тому, щоб інтереси громади були враховані і чітко прописані у всіх документах.

На подію відреагували активісти, ресторатори і небайдужі містяни, зокрема Гарік Корогодський, Юлія Савостіна, Максим Бахматов тощо. Редакція БЖ зібрала їхні думки в одній статті.