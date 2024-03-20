Євген Клопотенко шукає інвесторів, щоб орендувати Житній ринок

Рпесторатор Євген Клопотенко шукатиме інвесторів, щоб орендувати Житній ринок.

Про це він написав у Facebook.

19 березня стало відомо, що Житній ринок на Подолі виставили на аукціон і планують здати його в оренду на 15 років.

За словами Євгена Клопотенка, за кілька тижнів мав початися аудит технічного стану ринку, а на кінець весни була запланована презентація проєкту відродження Житнього.

“Але комусь цей шматок землі (бо саме так вони до цього ставляться) не дає спокою. Несподівано для багатьох, хто дійсно переймається долею ринку і тримає руку на пульсі, був оголошений конкурс на оренду строком на 15 років”, — написав Клопотенко.

Він зазначив, що на подачу заявок відведено 5 днів, і враховуючи, що стартова сума аукціону 2,5 млн грн, то закрадаються думки, що це може бути аукціон під конкретного переможця.

“Ми вистояли рік і, я впевнений, разом ми можемо захистити Житній. Давайте об’єднаємо зусилля і разом візьмемо участь в аукціоні”, — зазначає Клопотенко.

Він просить небайдужих киян порадити потенційних інвесторів та партнерів, які б допомогли з орендою Житнього ринку.

Що відбувалося з Житнім раніше

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок. У травні 2023 року гендиректор Житнього ринку Євгеній Шевченко повідомив, що на другому поверсі будівлі можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстер-класів.

Згідно з договором, новий орендодавець, співвласник ресторанів Tarantino Family Флоріан Болен, мав провести капітальний ремонт будівлі. Однак, як виявилося пізніше, він не тільки не виконав зобов'язання щодо ремонту, але й не вносив своєчасно орендну плату. КП "Житній ринок" подало в суд щодо розірвання угоди оренди.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко провів громадські обговорення щодо майбутнього "Житнього ринку". На зустрічі були представники ринку і влади, громадських організацій, активісти та містяни. Клопотенко обіцяв перетворити всі озвучені ідеї на документ, погодити його з учасниками та представити міській владі як візію розвитку.

Також ресторатор провів низку попап-маркетів, на яких збирав гроші для ремонту даху Житнього ринку, який був в аварійному стані.

Фото: з відкритих джерел