Департамент охорони культурної спадщини вимагає зупинити роботи на місці палацу Розумовського

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Наталія Габрух
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Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис, у якому вимагає припинити роботи з будівництва на території, де знаходяться фундаменти історичної споруди палацу Кирила Розумовського.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

За словами Перова, 13 березня ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почало самовільний демонтаж будівлі Інженерних служб Київської фортеці, 1853 року. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.

Згідно з приписом, Департамент охорони культурної спадщини не отримав від забудовника жодних документів для узгодження проведення робіт в охоронній зоні.

Тому Департамент вимагає зупинити будь-які дії на даному об'єкті та представити для огляду експертам проєктну документацію, а також довести, що будівельні роботи не шкодитимуть прилеглому об'єкту культурної спадщини.

Будівельні роботи розпочали поруч із Будинком українського військового округу, що знаходиться в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. В результаті цих робіт на будівлі з'явилися вертикальні тріщини, які простягаються від фундаменту до горища.

“Територія знаходиться в межах буферної охоронної зони об’єкту ЮНЕСКО “Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра” — нове будівництво тут заборонене законом”, — зазначає Дмитро Перов.

Раніше ми писали, що фундаменти палацу Розумовського на Печерську заливають бетоном.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 25 березня 2024
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