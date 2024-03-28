Активісти закликають зберегти меморіальний комплекс Музею війни — петиція

53
Ірина Маймур
share share

Засновник спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов зареєстрував петицію щодо збереження меморіального комплексу музею історії України в Другій світовій війні.

Нещодавно керівництво анонсувало демонтаж всіх пам’ятників на території. Це викликало обурення активістів та містян.

За словами Соловйова, ансамбль музею, який планують демонтувати, створив в 1980–1982 роках творчий колектив провідних українських скульпторів, архітекторів та інженерів, зокрема Віктор Єлізаров та Василь Бородай.

“Ансамбль оспівує звитяги та жертви українського народу в боротьбі з нацистами та є об’єктом культурної спадщини й має охоронний номер. Мільйони українських цивільних, убитих нацистами, не є радянським наративом”, — пояснює Соловйов.

Як зазначає активіст, нині в музеї вже демонтували 70% експозиції другого поверху, а 50% експозиції першого поверху недоступні для відвідувачів.

Архітекторка Богдана Бесчастна зауважує, що доцільно, перш ніж зносити, запустити конкурс на переосмислення простору музею із залученням експертної спільноти та громадськості до складання конкурсного завдання, а також провести серію обговорень із залученням різних експертів/експерток тощо.

Наразі петицію про збереження меморіального комплексу підписали понад 900 людей. Аби її розглянули, необхідно набрати 25 000 голосів.

Раніше ми писали, що кияни закликають знести постамент пам’ятника Леніну в центрі міста.

Фото: Богдана Бесчастна

Чи підтримуєте ви рішення музейників знести меморіальний комплекс?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 березня 2024
share share
Клопотенку не дозволили відкрити український ресторан в Японії, бо вважають борщ російською стравою Клопотенку не дозволили відкрити український ресторан в Японії, бо вважають борщ російською стравою Куди піти у Києві 29-31 березня: зустріч із режисером "Довбуша", діджей сет у КультМотиві та Маркет Всі.Свої Куди піти у Києві 29-31 березня: зустріч із режисером "Довбуша", діджей сет у КультМотиві та Маркет Всі.Свої 8 проєктів зі збереження української спадщини: від реставрації брам до відновлення мозаїк 8 проєктів зі збереження української спадщини: від реставрації брам до відновлення мозаїк У Львові з’явиться новий багатофункціональний комплекс за проєктом archimatika У Львові з’явиться новий багатофункціональний комплекс за проєктом archimatika
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.