Активісти закликають зберегти меморіальний комплекс Музею війни — петиція

Засновник спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов зареєстрував петицію щодо збереження меморіального комплексу музею історії України в Другій світовій війні.

Нещодавно керівництво анонсувало демонтаж всіх пам’ятників на території. Це викликало обурення активістів та містян.

За словами Соловйова , ансамбль музею, який планують демонтувати, створив в 1980–1982 роках творчий колектив провідних українських скульпторів, архітекторів та інженерів, зокрема Віктор Єлізаров та Василь Бородай.

“Ансамбль оспівує звитяги та жертви українського народу в боротьбі з нацистами та є об’єктом культурної спадщини й має охоронний номер. Мільйони українських цивільних, убитих нацистами, не є радянським наративом”, — пояснює Соловйов.

Як зазначає активіст, нині в музеї вже демонтували 70% експозиції другого поверху, а 50% експозиції першого поверху недоступні для відвідувачів.

Архітекторка Богдана Бесчастна зауважує, що доцільно, перш ніж зносити, запустити конкурс на переосмислення простору музею із залученням експертної спільноти та громадськості до складання конкурсного завдання, а також провести серію обговорень із залученням різних експертів/експерток тощо.

Наразі петицію про збереження меморіального комплексу підписали понад 900 людей. Аби її розглянули, необхідно набрати 25 000 голосів.

Раніше ми писали, що кияни закликають знести постамент пам’ятника Леніну в центрі міста.

Фото: Богдана Бесчастна