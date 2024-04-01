"Укрзалізниця" планує об'єднати квиток для міської електрички та комунального транспорту

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Валерія Гуржий
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“Укрзалізниця” планує об’єднати міський транспорт Києва і електрички Kyiv City Express в єдину систему з однією системою оплати.

Про це пише The Village Україна.

Відомо, що наразі розробляється ІТ-система для приміського напрямку, яка має підтримувати різні платіжні інструменти, щоб пасажири могли скористатися зручним для них способом оплати. Інтеграція вже частково працює, наприклад, міська електричка приймає платежі через застосунок “Київ Цифровий”.

Далі планують узгодити графіки руху для об’єднання транспорту в єдину систему та створити зручні і безбар’єрні пересадочні вузли за принципом “сухі ноги”. Що передбачає обладнання переходів ліфтами, ескалаторами або пандусами, щоб пасажири могли переходити з одного виду транспорту на інший незалежно від погодних умов і не ризикувати мокрими ногами. Такі переходи також повинні бути пристосовані для маломобільних пасажирів.

Фото: The Village Україна

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Опубліковано: 01 квітня 2024
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