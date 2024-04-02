Після пожежі у Палаці культури Корольова демонтують внутрішнє оздоблення

У Палаці культури імені Корольова, який узимку постраждав від пожежі, почали демонтувати внутрішнє оздоблення.

Про це повідомляють у спільноті “Збережи Старий Київ”.

Нагадаємо, що ввечері 22 лютого у Палаці спалахнула пожежа. Зала повністю вигоріла, почала сипатися стеля, вестибюль був залитий водою, а хол із панно закопчений.

Після пожежі активісти закликали зберегти величезну скульптурну люстру, виготовлену з металевих стержнів, та вірменський вулканічний туф, яким оздоблені стіни Палацу імені Корольова.

Раніше ми писали, що в 2020 році будівлю придбала корпорація Roshen. Вона планувала збудувати там концертний зал. Переможцем у конкурсі на найкращий проєкт Roshen Concert Hall стало архітектурне бюро Snohetta з Норвегії.

У 2021 році КМДА дозволила знести Палац культури імені Корольова на вулиці Василенка, 15а для будівництва нового концертного залу.

Палац культури імені Корольова збудували у 1984 році за проєктом Валентина Єжова, який в 1981-1987 роках займав посаду головного архітектора Києва. Будівля є прикладом архітектури радянського модернізму, її фасад оздоблений рідкісним натуральним каменем — червоним вірменським вулканічним туфом. Тут знімали свої кліпи корейський бойз-бенд NCT U на трек Baby Don't Stop і данська співачка MØ на пісню Kamikaze.

Фото: Макар Поліщук; Dmytro Soloviov; Yuriy Markov