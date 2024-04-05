Делініатори, які нещодавно встановили біля Золотих Воріт, вже демонтували

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Анна Григораш
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Делініатори, які днями встановили на вулиці Чикаленка, демонтували за дорученням директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляють активісти групи “Пасажири Києва”.

За інформацією активістів, Руслан Кандибор не вперше намагається домогтись демонтажу цих обмежувачів, аргументуючи таке рішення складністю прибирання вулиць.

Втім, зазначають у “Пасажирах Києва”, для прибирання вулиць можна використовувати тротуарну техніку, якої у Києві близько десятка одиниць на 10 районів міста.

“Делініатори – це єдиний дієвий засіб відокремлення велосмуг, смуг громадського транспорту, трамвайних колій та напрямних острівців від авто на проїзній частині”, – кажуть активісти.

На місці, де були делініатори, вже паркуються авто. Фото: Пасажири Києва

Вони закликали міську владу активніше встановлювати делініатори на вулицях, де авто блокують рух велосипедів, трамваїв та тролейбусів, “а для ефективного прибирання закупити 100 одиниць тротуарної техніки”.

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Опубліковано: 05 квітня 2024
транспорт
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