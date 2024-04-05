У центрі Києва облаштували делініатори біля острівців безпеки

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Ірина Маймур
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На вулиці Чикаленка зʼявилися перші делініатори навколо притротуарних острівців безпеки.

Про це повідомили у велоорганізації U-Cycle.

За інформацією активістів, делініатори мають поставити і на велосмугах.

Цьогоріч делініатори показали свою ефективність на центральних вулицях з велоінфраструктурою, яка часто була запаркована авто — Золотоворітській і Рейтарській.

Для чого потрібні делініатори:

  • роблять велодоріжки і велосмуги захищеними та функціональними;
  • створюють бар'єри для нелегального паркування авто;
  • роблять поїздки на велосипеді доступним видом пересування в місті.

Делініатори та гумові борти на асфальті — це експериментальні рішення для невідокремленої велоінфраструктури, які почали використовувати в Києві. Також у світі застосовують для цього зелені насадження.

Раніше ми писали, що у центрі Львова трамвайні колії обгородили делінеаторами.

Фото: U-Cycle

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Опубліковано: 05 квітня 2024
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