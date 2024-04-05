У центрі Києва облаштували делініатори біля острівців безпеки
На вулиці Чикаленка зʼявилися перші делініатори навколо притротуарних острівців безпеки.
Про це повідомили у велоорганізації U-Cycle.
За інформацією активістів, делініатори мають поставити і на велосмугах.
Цьогоріч делініатори показали свою ефективність на центральних вулицях з велоінфраструктурою, яка часто була запаркована авто — Золотоворітській і Рейтарській.
Для чого потрібні делініатори:
- роблять велодоріжки і велосмуги захищеними та функціональними;
- створюють бар'єри для нелегального паркування авто;
- роблять поїздки на велосипеді доступним видом пересування в місті.
Делініатори та гумові борти на асфальті — це експериментальні рішення для невідокремленої велоінфраструктури, які почали використовувати в Києві. Також у світі застосовують для цього зелені насадження.
Раніше ми писали, що у центрі Львова трамвайні колії обгородили делінеаторами.
Фото: U-Cycle
Опубліковано: 05 квітня 2024