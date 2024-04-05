У центрі Києва облаштували делініатори біля острівців безпеки

На вулиці Чикаленка зʼявилися перші делініатори навколо притротуарних острівців безпеки.

Про це повідомили у велоорганізації U-Cycle.

За інформацією активістів, делініатори мають поставити і на велосмугах.

Цьогоріч делініатори показали свою ефективність на центральних вулицях з велоінфраструктурою, яка часто була запаркована авто — Золотоворітській і Рейтарській.

Для чого потрібні делініатори:

роблять велодоріжки і велосмуги захищеними та функціональними;

створюють бар'єри для нелегального паркування авто;

роблять поїздки на велосипеді доступним видом пересування в місті.

Делініатори та гумові борти на асфальті — це експериментальні рішення для невідокремленої велоінфраструктури, які почали використовувати в Києві. Також у світі застосовують для цього зелені насадження.

Раніше ми писали, що у центрі Львова трамвайні колії обгородили делінеаторами.

Фото: U-Cycle