Музей історії України відкрив збір на демонтаж “церкви-МАФу”

Національний музей історії України оголосив збір коштів на демонтаж незаконно збудованої на його території “церкви-МАФу”.

Про це повідомили представники музею у соцмережах.

Споруду мали знести ще у 2023 році, коли Північний апеляційний господарський суд зобов'язав демонтувати “храм-МАФ”. Демонтувати споруду мали “коштом особи, яка допустила правопорушення”.

“Звісно, очікувати на добровільне виконання судового рішення від особи, яка самовільно захопила земельну ділянку музею та здійснила на ній самочинне будівництво, не доводиться”, — зазначають у музеї.

Попередній кошторис робіт з демонтажу та вивезення сміття — 772 тисячі гривень. У воєнний час музей не може розраховувати на державне фінансування, тому відкрив збір коштів.

Благодійний фонд розвитку Національного музею історії України просить долучитися до збору усіх охочих. Підтримати ініціативу та надіслати донат можна за посиланням .

Раніше ми писали, що на Святошині демонтували радянський танк .

Фото: з відкритих джерел