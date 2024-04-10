Волонтери з Repair Together безкоштовно демонтують “церкву-МАФ” біля Десятинної церкви

Волонтерська спільнота Repair Together безкоштовно демонтує незаконну “церкву-МАФ” біля Десятинної церкви.

Про це вони повідомили на своїй сторінці в Instagram.

“Волонтерська спільнота Repair Together щиро вітає намір Національного музею історії України звільнити буферну зону пам’яток ЮНЕСКО від “храму-МАФУ” УПЦ МП! Ми готові з наснагою і безкоштовно розібрати цю незаконну споруду", — заявили волонтери.

В організації кажуть, що за два роки повномасштабного вторгнення вони отримали великий досвід у цій сфері, демонтувавши близько двох сотень будівель, що постраждали від російської агресії.

Зібрані українцями кошти на демонтаж, а саме 772 000 грн, волонтери закликають передати на потреби ЗСУ.

Раніше ми писали, що 9 квітня Національний музей історії України відкрив збір на демонтаж незаконно збудованої на його території “церкви-МАФу”.

Нагадаємо, що споруду мали знести ще у 2023 році, коли Північний апеляційний господарський суд зобов'язав демонтувати “храм-МАФ”. Демонтувати споруду мали “коштом особи, яка допустила правопорушення”.

Попередній кошторис робіт з демонтажу та вивезення сміття нараховував 772 тисячі гривень. Менш ніж за добу українці зібрали необхідну суму.

Фото: “Вечірній Київ”