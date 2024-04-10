У Голосіївському районі встановили безбар’єрний світлофор: фото

У Голосіївському районі на перехресті вулиць Академіка Заболотного і Квітуча встановили безбар’єрний світлофор.

Про це повідомляють в КМДА.

Світлофор облаштували на нерегульованому пішохідному переході.

На цій ділянці дороги дуже інтенсивний рух автотранспорту, що створює небезпечні ситуації для місцевих мешканців.

Фахівці встановили пішохідні світлофори з кнопкою виклику зеленого світла, змінили геометрію переходу для зручності людей у кріслах колісних, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп.

Також встановили пристрої звукового оповіщення для людей із порушенням зору, понизили бордюрний камінь і поклали тактильну плитку для зручності пішоходів.

Раніше ми писали, що в Оболонському районі відновлять світлофор з урахуванням принципів безбар’єрності.

Фото: КМДА