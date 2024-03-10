В Оболонському районі відновлять світлофор з урахуванням принципів безбар’єрності
В Оболонському районі Києва, на перетині вулиці Скляренка та провулку Балтійського відновлять світлофор з урахуванням принципів безбар’єрності.
Про це пише “Центр організації дорожнього руху”.
Світлофор був зруйнований внаслідок ракетного обстрілу в січні 2024 року. Тепер його обладнають пристроями звукового оповіщення для людей з порушеннями зору та встановлять тактильну плитку.
“Уже за кілька днів світлофори на перехресті працюватимуть у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні “Центру організації дорожнього руху”.
Раніше ми писали, що у реконструйованому переході на Шулявці оновили тактильну плитку.
Фото: “Центр організації дорожнього руху”
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Опубліковано: 10 березня 2024
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