В Оболонському районі відновлять світлофор з урахуванням принципів безбар’єрності

В Оболонському районі Києва, на перетині вулиці Скляренка та провулку Балтійського відновлять світлофор з урахуванням принципів безбар’єрності.

Про це пише “Центр організації дорожнього руху”.

Світлофор був зруйнований внаслідок ракетного обстрілу в січні 2024 року. Тепер його обладнають пристроями звукового оповіщення для людей з порушеннями зору та встановлять тактильну плитку.

“Уже за кілька днів світлофори на перехресті працюватимуть у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні “Центру організації дорожнього руху”.

Раніше ми писали, що у реконструйованому переході на Шулявці оновили тактильну плитку.

Фото: “Центр організації дорожнього руху”