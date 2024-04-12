Тернопіль до зими хочуть перетворити на окремий енергоострів: для чого це потрібно

Тернопіль до опалювального сезону планує перетворитися на окремий енергоострів.

У такий спосіб місто хоче забезпечити частину потребу у світлі власними силами, пише LB.uа.

Енергетики вже оцінили потреби в електроенергії, на черзі — перебудова мереж. Електроенергією власної генерації у критичних ситуаціях місто забезпечуватиме соціальну сферу: водоканал, теплоенерго, роботу каналізації та лікарні.

“Тернопільська область майже не має власної генерації. Ми повністю залежні від зовнішніх систем генерації та розподілу, транспортування, подачі живлення. І це від нас вимагає зараз спробувати перезавантажити систему енергетичної інфраструктури в місті”, — пояснив заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський.

У місті планують змонтувати кілька когенераційних установок, які дали б можливість забезпечити хоча б 10–15 % від потреб Тернополя.

Зазначається, що держава готується до нового опалювального сезону.

“Зараз задання не в тому, щоб закуповувати великі обсяги газу чи вугілля. Потрібно сконцентруватися на запуску великої кількості малих об'єктів генерації, що працюють на місцевому паливі. Якщо цього не зробити й зосередитися на відновленні великих об'єктів генерації, то немає жодної гарантії, що ці об'єкти не будуть зруйновані. І тоді існує загроза зриву опалювального сезону”, — зазначив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

В уряді вже пообіцяли спростити законодавство, аби встановлення малої генерації було максимально легким процесом.

Раніше ми писали, що зруйнована Трипільська ТЕС підлягає відновленню. Енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн.

Нагадаємо, що внаслідок удару було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Фото: Renovables Verdes