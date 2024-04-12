Зруйнована Трипільська ТЕС підлягає відновленню: що для цього потрібно

Трипільська ТЕС, повністю зруйнована внаслідок російської атаки балістичними ракетами 11 квітня, підлягає відновленню й енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн.

Про це розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота, пише "Голос Америки".

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", - сказав Гота.

Він наголосив, що без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому вже є певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це буде марна справа.

За його словами, частину балістичних надзвукових ракет, що летіти в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі і знищили ТЕС.

Відомо, що у серпні 2023 році уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. У Трипільській ТЕС зауважили, що ця сума виділялася не на конкретно цю ТЕС, а на весь український паливно-енергетичний сектор.

В свою чергу власними силами компанія на 100% виконала фізичний захист першого рівня критично важливих елементів ТЕС, який рятує від уламкових уражень, а не від прямих влучань ракет.

Зранку 11 квітня росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на енергооб‘єкти України.

Внаслідок удару було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, заявили у ПАТ "Центренерго" , яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Пізніше військовий портал Defense Express з посиланням на джерела повідомив, що для обстрілу Трипільської ТЕС російські окупанти могли використати нові крилаті ракети X-69, уламки якої знайшли на місці удару.

За даними Defense Express, дальність пуску ракети X-69 становить 400 кілометрів (раніше йшлося про максимальну дальність пусків аналогічних ракет у 300 кілометрів).