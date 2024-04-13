На Малій Житомирській відкрився музичний бар “1/2”

У Києві на вулиці Мала Житомирська запрацював музичний бар “1/2”.

Про це стало відомо зі сторінки закладу в Instagram.

Заклад відкрив сценарист та музичний продюсер Віталій Бардецький, який з 2017 до 2023 року був засновником знаменитого закладу “ГРАМ” та співзасновником клубу “XLIБ”.

Відвідувачам “1/2” пропонують великий вибір коктейлів, аперитивів, пива, вина та безалкогольних напоїв. У меню також представлені сирні та м'ясні антипасті, тартар, смореброди та інші закуски.

Також у барі функціонує вініловий магазин, де любителі музики можуть купити платівки.

Ціни: тартар із яловичини — 330 грн, креветки темпура — 220 грн, картопля фрі — 200 грн, коктейль Porn Star — 270 грн, коктейль Negroni Sbagliato — 270 грн, коктейль Bloody Mary — 270 грн, коктейль Paloma Romero — 280 грн, вино — від 180 грн за келих, лимонад в асортименті — 120 грн, американо — 40 грн

Адреса: вул. Мала Житомирська, 16/3

Режим роботи: з вівторка по неділю з 13:00 до 22:00