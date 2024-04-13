На Малій Житомирській відкрився музичний бар “1/2”

411
Наталія Габрух
share share

У Києві на вулиці Мала Житомирська запрацював музичний бар “1/2”.

Про це стало відомо зі сторінки закладу в Instagram.

Заклад відкрив сценарист та музичний продюсер Віталій Бардецький, який з 2017 до 2023 року був засновником знаменитого закладу “ГРАМ” та співзасновником клубу “XLIБ”.

Відвідувачам “1/2” пропонують великий вибір коктейлів, аперитивів, пива, вина та безалкогольних напоїв. У меню також представлені сирні та м'ясні антипасті, тартар, смореброди та інші закуски.

Також у барі функціонує вініловий магазин, де любителі музики можуть купити платівки.

Ціни: тартар із яловичини — 330 грн, креветки темпура — 220 грн, картопля фрі — 200 грн, коктейль Porn Star — 270 грн, коктейль Negroni Sbagliato — 270 грн, коктейль Bloody Mary — 270 грн, коктейль Paloma Romero — 280 грн, вино — від 180 грн за келих, лимонад в асортименті — 120 грн, американо — 40 грн

Адреса: вул. Мала Житомирська, 16/3

Режим роботи: з вівторка по неділю з 13:00 до 22:00

Instagram

Хотіли б відвідати музичний бар “1/2”?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 квітня 2024
share share
На Чоколівці студeнти облаштували мультифункціональнe укриття у гуртожитку На Чоколівці студeнти облаштували мультифункціональнe укриття у гуртожитку Українська фотографка Олена Гром стала переможницею премії Fine Art Photography Awards Українська фотографка Олена Гром стала переможницею премії Fine Art Photography Awards Співвласник “Галі Балуваної” запускає новий проєкт — мережу закладів швидкого харчування Gabar Співвласник “Галі Балуваної” запускає новий проєкт — мережу закладів швидкого харчування Gabar Забудовник ЖК на Багговутівській повернув місту понад 14 млн грн Забудовник ЖК на Багговутівській повернув місту понад 14 млн грн
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.