Петиція щодо збереження садиби Зеленських набрала необхідну кількість голосів

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Валерія Гуржий
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Петиція щодо збереження садиби Зеленських 1890 року, що що на вулиці Кониського, 22 набрала потрібну кількість голосів.

Тепер питання щодо її збереження має розглянути Київська міська рада.

Дерев'яна, обкладена цеглою будівля була збудована 1890 р. на замовлення купця Василя Маліна. Сьогодні — це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських. Нині на місці історичної пам’ятки планують спорудити 12-поверховий ЖК "Тургеневъ".

Раныше ми писали, що забудовник готує садибу Зеленських до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності.

У 2021 р. після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 15 квітня 2024
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