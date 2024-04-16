У Києві почали шукати підрядника для порятунку озера Синє

Комунальне підприємство "Плесо" оголосило про початок процедури відкритих торгів на розчистку озера Синє в Подільському районі.

Про це повідомили у КМДА.

Після визначення переможця та підписання договору розпочнуться роботи з ревіталізації водойми. Наразі планується рятувати озеро за рахунок його розчистки та днопоглиблення. Решту робіт, які передбачають благоустрій території довкола водойми, виконають за більш сприятливої економічної ситуації в місті.

Проєктними рішеннями передбачається розчистити озеро для розкриття ґрунтових джерел. Це, своєю чергою, спричинить додаткове наповнення та покращить екологічний стан водойми. Крім того, планується розчистити з’єднувальну протоку та об’єднати озеро в кільце для вирівнювання рівнів води й запобігання застою.

Раніше ми писали, що на Виноградарі перестало існувати озеро Синє . Це сталося внаслідок глобального замулення водойми й перекриття притоку грунтової води з підземних джерел, а також через відсутність дощів протягом понад два місяці.

Нагадаємо, що роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи. Обміліле озеро планують розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.