Восени обміліле озеро Синє на Виноградарі розчистять та наповнять водою

Обміліле озеро Синє на Виноградарі планують розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

Про це повідомив начальник департаменту захисту довкілля й адаптації до змін клімату Олександр Возний.

Роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, однак повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Згодом комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду міста Києва «Плесо» оголосить тендер по розчистці та благоустрою озера Синє.

Планується, що у середині вересня можуть початися роботи з реалізації проєкту. В цьому році зроблять акцент на розчистці південної та північної частин озера загальною площею 42 гектара на глибину до 5 метрів, на укріпленні частини берегової лінії в деяких місцях габіонами, щоби у воду не сповзав ґрунт та розчищенні двох проток й їх укріпленні.

Зараз основна мета – наповнити озеро водою. У наступному році перейдуть до благоустрою, який передбачає великий пляж та комфортний парк з вело- та біговими доріжками з дотриманням усіх вимог з інклюзивності.

Фото: Юрій Андреєв