Восени обміліле озеро Синє на Виноградарі розчистять та наповнять водою

812
Валерія Гуржий
share share

Обміліле озеро Синє на Виноградарі планують розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

Про це повідомив начальник департаменту захисту довкілля й адаптації до змін клімату Олександр Возний.

Роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, однак повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Згодом комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду міста Києва «Плесо» оголосить тендер по розчистці та благоустрою озера Синє.

Планується, що у середині вересня можуть початися роботи з реалізації проєкту. В цьому році зроблять акцент на розчистці південної та північної частин озера загальною площею 42 гектара на глибину до 5 метрів, на укріпленні частини берегової лінії в деяких місцях габіонами, щоби у воду не сповзав ґрунт та розчищенні двох проток й їх укріпленні.

Зараз основна мета – наповнити озеро водою. У наступному році перейдуть до благоустрою, який передбачає великий пляж та комфортний парк з вело- та біговими доріжками з дотриманням усіх вимог з інклюзивності.

Фото: Юрій Андреєв

Опубліковано: 13 серпня 2023
share share
Через "Київ Цифровий" порахували населення та кількість авто у столиці Через "Київ Цифровий" порахували населення та кількість авто у столиці На Інститутській відкрився ресторан грузинської кухні Iveria На Інститутській відкрився ресторан грузинської кухні Iveria Німецький журналіст проїхав велосипедом майже 3 тисячі км, щоб зібрати гроші на підтримку України Німецький журналіст проїхав велосипедом майже 3 тисячі км, щоб зібрати гроші на підтримку України Українська режисерка отримала головну нагороду на Міжнародному кінофестивалі в Локарно Українська режисерка отримала головну нагороду на Міжнародному кінофестивалі в Локарно Міська влада розриває договір з орендарем, який зніс 200-річний будинок на Подолі: які ще рішення ініціюються Міська влада розриває договір з орендарем, який зніс 200-річний будинок на Подолі: які ще рішення ініціюються До Дня незалежності "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди між Києвом та Львовом До Дня незалежності "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди між Києвом та Львовом У серпні очікується найпотужніший зорепад року: коли його можна буде побачити У серпні очікується найпотужніший зорепад року: коли його можна буде побачити В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купатися у морі В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купатися у морі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.