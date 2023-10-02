На Виноградарі повністю висохло озеро Синє

На Виноградарі повністю обміліло озеро Синє.

Як наразі виглядає водойма, показав столичний активіст Михайло Сторожук.

В озері колись жили й розмножувалися болотяні черепахи та безліч інших видів тварин, зазначає Сторожук. Тепер же його екосистема знищена практично безповоротно.

«Озеро померло, так і не дочекавшись допомоги з бюджету міста, який нібито виділив його ще кілька років тому», — написав активіст.

Раніше ми писали, що роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи. Згодом комунальне підприємство «Плесо» повинно було оголосити тендер із розчищення, благоустрою та наповнення водою озера. Розпочати роботи мали в середині вересня.

Фото: Михайло Сторожук