Кияни просять створити рекреаційний парк Юрковиця на Подолі — петиція

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Ірина Маймур
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Кияни просять владу створити рекреаційний парк Юрковиця на території між пагорбами Щекавиця та Юрковиця на Подолі.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради. Її зареєстрував військовослужбовець ЗСУ, 30 окремої механізованої бригади Сергій Олександрович Литвяк.

Він зазначає, що в історичному центрі Києва між пагорбами Щекавиця та Юрковиця є зона зеленого оазису зі ставками площею 20 га.

“Маю таку мрію, аби на Подолі був величезний парк, де б мої побратими, ветерани та ветеранки, а також жителі міста могли гуляти між дерев та мати доступ до озера. І цей парк ми маємо на Подолі, проте зараз він знаходиться в руках лиходіїв. Мова йде про Парк “Юрковиця”, – заявив автор петиції.

Він зазначив, що місту дуже потрібні рекреаційні зони, забудова на місці історичної археологічної пам’ятки часів Київської Русі “Кирилівська Стоянка” поряд із промзоною – немислима.

Литвяк просить мер не укладати жодних договорів оренди по ділянці, повернути її громаді повністю та не укладати ніяких договорів.

Нагадаємо, що для того, аби Київрада розглянула цю ініціативу, потрібно 6 тисяч голосів. Наразі петицію підписали 3322 киянина.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа; Ivan Verbytsky

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Опубліковано: 17 квітня 2024
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