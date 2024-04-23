На Оболоні підтопило парк “Наталка”: фото

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Наталія Габрух
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Північну частину Києва підтопило через збільшення рівня води у Дніпрі. Зокрема, підтопило парк “Наталка” в Оболонському районі. Жителів столиці попередили про жовтий рівень небезпеки у місті.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Там зазначають, що 22-25 квітня, внаслідок підвищеної водності річки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ у Києві та Бориспільському районі відмічатиметься подальше затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Фото: Київ24

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Опубліковано: 23 квітня 2024
Оболонь парк Наталка
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