На Оболоні підтопило парк “Наталка”: фото

Північну частину Києва підтопило через збільшення рівня води у Дніпрі. Зокрема, підтопило парк “Наталка” в Оболонському районі. Жителів столиці попередили про жовтий рівень небезпеки у місті.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Там зазначають, що 22-25 квітня, внаслідок підвищеної водності річки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ у Києві та Бориспільському районі відмічатиметься подальше затоплення заплав та понижених прирічкових територій.