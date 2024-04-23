Пляжний сезон у Києві не відкриватимуть — КМДА

У Києві не планують відкриття пляжного сезону, враховуючи дію воєнного стану.

Про це повідомляє КМДА.

Киянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку. У КМДА зазначають, що масове скупчення людей може завадити доступу до укриттів під час повітряної тривоги.

Водночас фахівці виконуватимуть сезонні роботи на пляжних територіях і зонах відпочинку: обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах.

Фото: з відкритих джерел