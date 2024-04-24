На Подолі за 3,3 млн гривень відреставрують історичний будинок Биковського

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Ірина Маймур
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На Подолі планують відреставрувати кам’яницю київського війта (“будинок Яна Биковського”).

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Йдеться про пам’ятку архітектури межі XVII–XVIII століть. Будівля розташована за адресою: вул. Костянтинівська, 6/8. На реставрацію споруди планують витратити 3 млн 292 тис. 782 гривень.

Тендер оголосив Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури й заповідних територій.

Відкриті торги з особливостями призначені на 6 травня 2024 року. Строк виконання реставраційних робіт — 10 грудня.

Нагадаємо, що кам’яниця київського війта також відома як будинок Петра І. Це одна з найстаріших пам’яток цивільно-мурованої архітектури Києва. Особливістю споруди є те, що маєток розрахований на огляд з усіх боків.

Першим власником споруди був київський війт Іван Биковський. Згодом його нащадки продали будівлю. Після ремонту споруду передали одному з київських цехів. Пізніше в різні часи там розташовувалися гамівний будинок, парафіяльна народна школа та сиротинець. За радянських часів кам’яницю розділили на комунальні квартири. Наприкінці 1970-х років у будівлі фонди музею історії Києва. З 2019 році там відкрився музей “Кам’яниця київського війта”.

Фото: Martofliak/Вікіпедія

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Опубліковано: 24 квітня 2024
реставрація Поділ
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