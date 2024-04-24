Американські благодійники відновили зруйнований будинок на Київщині: фото

У селі Мироцьке Бучанського району відбудували зруйнований житловий будинок на вулиці Центральній, 6.

Про це пише видання “Хмарочос”.

До руйнування будинок складався з 16 квартир. Там мешкало 50 осіб.

Через влучання російського снаряда сталася велика пожежа. Внаслідок неї чотири квартири згоріли повністю і дві – частково. Через пожежу верхні поверхи будинку та горище стали непридатними для використання, впало внутрішнє оздоблення, квартири частков затопило, покрівлю знищено, а фасад пошкоджено.

Під час відновлення будівлі відбудували фасад, замінили вікна і двері, поремонтували квартири і відновили горищне приміщення та покрівлю.

Відбудували будівлю представники американської некомерційної організації Global Empowerment Mission у партнерстві з представництвом Агентства ООН у справах біженців в Україні.

Зазначається, що відновлення Бучанського району Київщини відбувається в межах програми “Надія для Бучі”. Програма стартувала в червні 2022 року.

Фото: “Хмарочос”