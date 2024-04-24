У Києві можуть запустити сервіс оплати проїзду без використання валідаторів

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Наталія Габрух
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Міська влада Києва ймовірно готує до запуску новий сервіс — оплата проїзду у смартфоні.

Про це повідомляє ГО “Пасажири Києва”.

Завдяки нововведенню пасажири зможуть оплачувати проїзд у своєму смартфоні без використання валідаторів.

Спершу сервіс запустять в бета-версії на декількох маршрутах наземного громадського транспорту.

“З огляду на наявність валідаторів у всьому комунальному транспорті, ймовірно це буде вирішенням питання оплати проїзду в маршрутках. Адже саме приватні перевізники скаржаться на необхідність закупівлі валідаторів”, — зазначають у ГО “Пасажири Києва”.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 24 квітня 2024
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