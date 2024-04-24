У Києві можуть запустити сервіс оплати проїзду без використання валідаторів
Міська влада Києва ймовірно готує до запуску новий сервіс — оплата проїзду у смартфоні.
Про це повідомляє ГО “Пасажири Києва”.
Завдяки нововведенню пасажири зможуть оплачувати проїзд у своєму смартфоні без використання валідаторів.
Спершу сервіс запустять в бета-версії на декількох маршрутах наземного громадського транспорту.
“З огляду на наявність валідаторів у всьому комунальному транспорті, ймовірно це буде вирішенням питання оплати проїзду в маршрутках. Адже саме приватні перевізники скаржаться на необхідність закупівлі валідаторів”, — зазначають у ГО “Пасажири Києва”.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 24 квітня 2024