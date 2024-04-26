У КМДА відмовилися вносити садибу Зеленських до переліку об'єктів культурної спадщини

Консультативна рада при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА відмовилася вносити садибу Зеленських до переліку об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Будинок розташований на вулиці Косинського, 22. Його забудовник хоче знести та звести на місці старовинної будівлі ще одну чергу ЖК "Тургєнєв".

До цього проєкт "Мапа Реновації" розробила документацію для надання будівлі статусу щойно виявленого обьєкта культурної спадщини, але консультативна рада стала на захист інтересів забудовника та виступила за відмову у занесенні будівлі до переліку обьєктів культурної спадщини.

Раныше ми писали, що забудовник готує садибу Зеленських до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності. Після цього консультативна рада при Департамент охорони культурної спадщини КМДА прийняла рішення з’ясувати питання чи Садиба Зеленських, 1890 року відповідає вимогам Закону щодо дерусифікації. Адже будинок збудований на замовлення Василя Маліна, останній був викладачем Київського Університету і викладав на той час російською мовою.

У 2021 р. після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати .

Фото: Дмитро Перов