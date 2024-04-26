У Києві є близько 70 проблемних ділянок, які може підтопити під час зливи
У Києві є близько 70 проблемних локацій, де можуть виникати випадки підтоплення під час зливи. Однак не завжди їх всіх підтоплює.
Про це в ефірі “Громадського радіо” повідомив начальник управління з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі Київавтодору Олег Бурдужа.
За його словами, наразі усі дрібні підтоплення, які були на вулично-дорожній мережі, ліквідовані.
“Ми спостерігаємо, що навіть вчора на одній частині Києва дощ із градом, а на іншій світить сонце. 70 локацій – це ймовірно гіпотетично, які можливі до підтоплення”, – зазначив Бурдужа.
Фото: Кирило Степанець
Опубліковано: 26 квітня 2024
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