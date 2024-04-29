У Львові облаштують два безбар'єрні велопішохідні переходи

У Львові на вулиці Зеленій біля автостанції №5 з’являться два безбар'єрні велопішохідні переходи.

Про це повідомляє Львіська міська рада.

“Нові велопішохідні переходи сполучать великі точки притягання — автостанцію на вул. Зеленій та торговий центр, що на вул. Пасічній. Всі переходи будуть доступні для маломобільних груп населення: окрім розмітки та знаків, тут буде пониження бордюрів та тактильна плитка”, — розповів керівник відділу комунального господарства Сихівської районної адміністрації Іван Залуцький.

Він уточнив, що перш, ніж приступати до робіт, необхідно розробити та погодити в патрульній поліції відповідну схему організації дорожнього руху. Ця схема має врахувати і продовження в майбутньому веломережі та облаштування велопішохідного переходу на вулиці Луганській.

Фото: з відкритих джерел